Twee Charleroi-spelers besmet met coronavirus

Charleroi-aanvallers Mamadou Fall en Younes Delfi hebben positief getest op het ­nieuwe coronavirus. De Senegalees en de Iraniër kwamen besmet ­terug uit hun thuisland.

Precies een week geleden stonden bij Charleroi de eerste fysieke tests op het programma. Alle ­spelers moesten eerst een verplichte coronatest laten af­nemen. Nu blijkt dat twee spelers, de Senegalees Mamadou Fall en de Iraniër Younes Delfi, positief hebben getest. De twee ontbreken dan ook op de stage van Charleroi in Duitsland, net als Falls landgenoot Modou ­Diagne. Die is niet besmet, maar de verdediger reisde samen met Fall vanuit Senegal naar België en bij Charleroi willen ze het zekere voor het onzekere nemen.

Ook Delfi raakte besmet in zijn thuisland – Iran staat qua aantal besmettingen en doden in de top tien wereldwijd. Hij reisde samen met zijn landgenoot Gholizadeh, maar die tekende wel present in het Duitse Kamen.

Transparantie

‘Dit is een lastige situatie voor ons’, reageert administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx. ‘Beide spelers zullen in quarantaine gaan, maar wel individueel blijven werken aangezien ze ­geen symptomen of last hebben.’

Charleroi verkoos om transparant te communiceren over de besmettingen. ‘Het is geen gemakkelijke periode, maar iedereen moet er op een professionele en transparante manier mee omgaan. Ik zou verbaasd zijn als wij de enige club zouden zijn waar er spelers positief hebben getest’, besloot Hendrickx.

Vorige week testten vijf spelers van Rode Ster Belgrado positief en eerder was dat ook het geval met een pak spelers in de Serie A. Ook de Engelse, Spaanse en Duitse hoogste divisies hadden al een paar positieve gevallen.