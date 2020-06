‘Fietsburgemeester’ herverkozen in Parijs , extreemrechts op kop in Perpignan

De socialistische politica Anne Hidalgo (61) is zondag herverkozen als burgemeester van de Franse hoofdstad bij de lokale verkiezingen. In Perpignan ligt uiterst rechts op kop.

Hidalgo (Parti socialiste) won met 50,2 procent van de stemmen en versloeg zo Rachida Dati (Les Républicains, 32 à 33 procent) en Agnès Buzyn (La République en marche!, tussen 14 en 16 procent). De Parijse burgemeester staat bekend om haar ‘vergroeningsmissie’, waar niet de automobilisten maar de fietsers en voetgangers koning zijn.

In Perpignan, een stad met 120.000 inwoners in het zuidoosten van Frankrijk, haalt de extreemrechtse kandidaat Louis Aliot (Rassemblement national) het volgens de exitpolls. Hij nam het op tegen uittredend burgemeester Jean-Marc Pujol (Les Républicains).

Als de officiële cijfers die overwinning bevestigen, zou het de eerste keer zijn dat uiterst rechts de macht grijpt in Perpignan. Het zou ook de tweede grote Franse stad zijn die onder uiterst rechts bestuur komt, na Toulon tussen 1995 en 2001.

Lage opkomst

Er was een bijzondere lage opkomst voor de tweede ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk. Minder dan 40 procent van de Fransen van de 5.000 gemeenten begaf zich naar het stemhokje om nieuwe lokale vertegenwoordigers te verkiezen. De lage opkomst is wellicht te wijten aan angst voor besmetting met het coronavirus.

Bij de eerste ronde van de verkiezingen, die plaatsvond de dag voordat president Emmanuel Macron de lockdown aankondigde, was er al een historisch lage opkomst.