AC Milan klopt AS Roma en blijft meedoen voor Europese tickets, Saelemaekers mag invallen

AC Milan heeft zondag ook zijn tweede competitiewedstrijd na de gedwongen coronapauze gewonnen. De Rossoneri namen op de 28e speeldag in de Serie A met 2-0 de maat van AS Roma. Alexis Saelemaekers viel bij de thuisploeg vroeg in de tweede helft in. Maandag won Milan bij de herneming van de Italiaanse hoogste voetbalklasse met 1-4 bij Lecce.

Ante Rebic brak een kwartier voor tijd de ban voor de Milanezen. In een carambolefase trapte de Kroaat eerst op doelman en paal alvorens raak te treffen. Ook Saelemaekers was betrokken in de voorgaande actie.

Hakan Calhanoglu legde twee minuten voor tijd vanop de penaltystip de eindstand vast op 2-0.

Milan klimt in de tussenstand naar de zevende plaats, met evenveel punten als nummer zes Napoli, dat voorlopig het laagste Europese ticket in Italië in handen heeft. Dries Mertens en co spelen later zondag wel nog thuis tegen SPAL. Roma is vijfde met zes punten meer.

Ook Timothy Castagne (met Atalanta) en Romelu Lukaku (met Inter) komen nog in actie vanavond. Atalanta speelt om 19u30 bij Udinese, Inter om 21u45 bij Parma.