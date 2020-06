Pogacar verslaat Roglic op Sloveens kampioenschap tijdrijden

Tadej Pogacar heeft zichzelf zondag opgevolgd als Sloveens kampioen tijdrijden. Het 21-jarige supertalent van UAE Emirates was op het regenachtige parcours van 15,7 kilometer verrassend negen seconden sneller dan Vuelta-winnaar Primoz Roglic. Een week geleden was op het Sloveens kampioenschap op de weg de volgorde nog omgekeerd. Het verschil met de andere Slovenen was gigantisch. Jan Polanc werd derde op 1 minuut en 47 seconden van Pogacar.