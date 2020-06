Antwerpse politie legt lockdownfeestje met 60 aanwezigen stil op Meir

De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht een feestje stilgelegd op de Meir. In totaal werden meer dan zestig aanwezigen beboet. Enkelingen probeerden zich (zonder succes) te verstoppen voor de politie.

‘Een bewoner van de Meir verwittigde zaterdagnacht de politie omdat er in de straat een feestje aan de gang zou zijn’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ‘Daarbij was er sprake van lawaaioverlast en werden de coronamaatregelen niet nageleefd.’

Bij aankomst kon de politie vaststellen dat er bijzonder veel volk aanwezig was in het appartement. Een aantal mensen probeerden zich zelfs te verstoppen voor de politie, maar ze werden allemaal betrapt. ‘In totaal werden meer dan zestig aanwezigen beboet, allen tussen de 18 en de 34 jaar. Iedereen verliet de locatie zonder verdere problemen’, zegt Migom.

Verstrenging maatregelen

Lockdownfeestjes zijn niet zonder risico, waarschuwden virologen enkele maanden geleden al, toen vlak voor het begin van de lockdown nog feest werd gevierd in verschillende cafés en restaurants.

In een debat op De Zevende Dag heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zondag gewaarschuwd voor de slechtere besmettingscijfers van de afgelopen dagen. Als de stijging van het aantal besmettingen aanhoudt, komt er een verstrenging van de regels. ‘En voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet enkel over een verplichting van mondmaskers in de winkels’, zei De Block.