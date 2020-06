Francken: ‘Gesprekken met Vlaams Belang waren geen schijnbeweging’

‘Als Vlaams Belang iets op tafel legt binnen de Grondwet en de mensenrechten én de toon zit goed, dan staat onze deur open’, zegt N-VA-kopstuk Theo Francken.

‘Ik moet heel dringend mijn gras afrijden en dat is toch belangrijker’, reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever op de Antwerpse zender ATV op de vrijage van zijn partij met Vlaams Belang. Het is geen geheim dat De Wever als Vlaams informateur gesprekken voerde met de uiterst rechtse partij. Maar voormalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten bracht dat nogmaals ter sprake in De Afspraak op vrijdag. ‘We zullen jullie rijkelijk belonen, maar we willen Vlaams Belang mee aan boord’, citeerde ze N-VA-voorzitter Bart De Wever. Ze liet daarmee uitschijnen dat die erg ver wou gaan om op het Vlaamse niveau mét Vlaams Belang te besturen.

‘Ik vind niet verstandig om te lekken wat onder voorzitters wordt gezegd’, reageert Theo Francken in Het Nieuws op VTM. ‘Vlaams Belang heeft de verkiezingen gewonnen en wij hebben daar correct mee gepraat. Wat er beloofd is en juist gezegd is, weet ik niet. Ik was daar niet bij. Wij hebben nu een regering die het meest Vlaamse en centrumrechtse beleid ooit voort.’

‘Andere partijen bleven “neen” zeggen’

Francken maakt nog eens duidelijk dat voor hem besturen met Vlaams Belang perfect had gekund. Weliswaar op voorwaarde ‘dat zij iets op tafel leggen dat past binnen de mensenrechtenverdragen en de grondwet én op voorwaarde dat de toon goed zit. Wij staan voor een inclusief Vlaanderen. Dat zal altijd de rode lijn zijn. Als zij daar ook voor staan, staat de deur open. Die gesprekken waren geen schijnoperatie, maar het is niet gelukt omdat de andere partijen “neen” bleven zeggen.’

Maar zolang Vlaams Belangers als parlementslid Sam Van Rooy, de kroonprins van Filip Dewinter, uitspraken blijven doen als ‘binnen de democratische rechtsstaat kan je de islamisering niet volledig oplossen’ ziet het er nog niet naar uit dat bij Vlaams Belang de toon al goed zit.

De uitspraken van Rutten hebben een federale regering zonder de PS wel niet dichterbij gebracht. Daarvoor met SP.A wel de PS lossen. Dat is het scenario waaraan de drie koningen – Egbert Lachaert (Open VLD), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) – momenteel werken. ‘Ik heb ook gehoord en gelezen dat SP.A-voorzitter Conner Rousseau oproept om te stoppen met taboes. Het zou goed zijn dat hij een moedige stap zet. Ik ben altijd voorstander geweest van een Deense aanpak: het sociale beleid is belangrijk, maar ook rond veiligheid en migratie moeten we duidelijke lijnen trekken.’