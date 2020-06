De Block: ‘Als de coronacijfers nog verslechteren, zullen we verder gaan dan enkel mondmaskers verplichten’

In een debat op De Zevende Dag heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gewaarschuwd voor de slechtere cijfers. Als de stijging van het aantal besmettingen aanhoudt, komt er een verstrenging van de regels. ‘En voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet enkel over een verplichting van mondmaskers in de winkels.’

De Block kruiste in de VRT-studio onder meer de degens met Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep GEES. De Block verdedigde nogmaals de politieke beslissing om mondmaskers – tegen het advies van virologen en medische experts in – niet te verplichten in winkels. Al hield ze een grote slag om de arm, gelet op de stijgende trend in het aantal besmettingen die zich gisteren voor het eerst in weken manifesteerde.

‘Op het moment van de beslissing daalde het aantal besmettingen stelselmatig. Dan kan je niet aan de mensen uitleggen dat de maatregelen verstrengd worden. Maar we hebben nu voor het eerst een stijging in de weekgemiddelden gezien en we gaan die cijfers zeer nauwlettend in het oog houden. Als die indicatoren blijven stijgen, moeten en zullen we ingrijpen’, zegt De Block. ‘Ingrijpen betekent een verstrenging van de regels, en dan gaat het niet énkel over het verplichten van mondmaskers. Dan zullen we verder moeten gaan. Al die jonge mensen die zich zoals in Brussel weigeren aan de regels te houden en feestjes houden, zijn bij deze gewaarschuwd.’

Erika Vlieghe had liever nu al een verplichting gezien. ‘Er is genoeg wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van mondmaskers. Houden die alles tegen en vermijd je daarmee nieuwe besmettingen? Nee, maar het houdt wel veel tegen. En bovendien creëer je het bewustzijn bij de mensen dat we nog lang niet af zijn van het virus. Terwijl dat nu soms wel zo aanvoelt. Het herinnert ons aan de ernst van de situatie en het is gewoon duidelijk.’

