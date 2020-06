Linde Merckpoel (36) verwacht haar eerste kindje. Dat heeft ze aangekondigd in haar programma #BijLinde op Studio Brussel. En ook haar carrière krijgt een nieuwe wending.

Vanaf het najaar zal ze namelijk aan de slag gaan als online creatieveling bij Eén. ‘De ambitie en goesting is groter dan ooit.’

Merckpoel werkt al sinds 2008 voor Studio Brussel als presentatrice, maar concentreerde zich sinds begin vorig jaar op de digitale kanalen van de zender. Ze maakte Linde vlogt/volgt en #Bij Linde, waarin ze luisteraars en kijkers verraste en verhalen bracht. ‘Elke dag voelde als een nieuw avontuur’, zo zegt ze over deze periode. ‘Ik ben blij dat we dat nu kunnen verderzetten bij Eén. Een plek die nu al voelt als thuis.’

Ook Olivier Goris, netmanager van Eén, is blij dat Merkcpoel haar verhalen binnenkort op de online kanalen van Eén zal brengen. ‘Zij speelt in op wat er leeft en brengt verhalen die een breed publiek raken. En dat is ook wat Eén dagelijks doet’, zegt hij.

Jan Van Biesen, het nethoofd van Studio Brussel, zegt dat de presentatrice ‘een klasse en fenomeen op zichzelf is geworden’, en dat haar vlogs op het internet heel breed in Vlaanderen leefden. ‘We zijn heel blij dat ze nu nog veel meer van dit moois zal kunnen tonen voor onze grote broer Eén. En dat ze nog regelmatig bij StuBru over onze gekende vloer zal komen.’