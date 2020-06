Boris Johnson wil het Verenigd Koninkrijk ‘terug gezond bouwen’

De Britse premier Boris Johnson belooft dat het Verenigd Koninkrijk fors zal investeren in de bouw van ziekenhuizen, scholen en in wegwerkzaamheden om de economie te reanimeren na de coronacrisis. ‘We zullen ons terug gezond bouwen.’

De coronacrisis heeft het Verenigd Koninkrijk in een forse recessie gestort. In april kromp de economie met 20,4 procent en de werkloosheidsgraad zou kunnen oplopen tot 8 procent volgens Bloomberg. Maar in een interview met The Mail on Sunday toont premier Johnson zich strijdvaardig. ‘Als covid de bliksem was, dan krijgen we binnenkort de donderslag van de economische gevolgen. We zullen klaar zijn.’

Dinsdag wil de premier de natie toespreken en zijn investeringsplan voorstellen. Er komt een taskforce infrastructuur die de bouw van scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en wegen moet versnellen. Onder leiding van minister van Financiën Rishi Sunak moet die groep grote infrastructuurwerken die al gepland zijn, onderzoeken en de mogelijke hindernissen voor de snelle uitvoering ervan wegwerken. ‘Er zijn geen excuses meer voor vertragingen. Infrastructuurwerken hebben de kracht om ons land te herbouwen en herstellen. En we zullen het beter, sneller en strategischer doen dan voorheen.’

‘We hebben geleerd om snel te handelen tijdens de coronacrisis en we zullen ervoor zorgen dat we plannen hebben om mensen die werkloos geworden zijn de nodige opportuniteiten te geven’, zegt Johnson in de krant. ‘We gaan zeker niet terug naar de soberheid van tien jaar geleden (de periode onder David Cameron, red.).’