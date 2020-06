Sofia Kenin gaat onderuit tegen Madison Keys in Charleston

Australian Open-winnares Sofia Kenin (WTA 4) heeft zaterdag met 6-3, 5-7 en 10-2 verloren van haar Amerikaanse landgenote Madison Keys (WTA 13) op een exhibitietoernooi achter gesloten deuren in Charleston (South Carolina).

In het andere duel van zaterdag haalde de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 48) het van haar landgenote Sloane Stephens (WTA 37): 6-3 en 7-6 (7/4). De wedstrijd tussen Bethanie Mattek-Sands (WTA 359) en Shelby Rogers (WTA 113) werd vanwege de regen uitgesteld.

In Charleston wordt er een exhibitietoernooi op gravel gespeeld waar speelsters matchritme kunnen opdoen voor de herstart van de competitie, die voorzien is op 3 augustus in het Siciliaanse Palermo.

