Dode bij schietpartij tijdens vreedzaam protest in Louisville

Bij protesten tegen politiegeweld in een park in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, is zaterdagavond een dode gevallen nadat een man in de menigte heeft geschoten.

Mensen waren bijeengekomen in het Jefferson Square Park om gerechtigheid te vragen voor Breonna Taylor, de Afro-Amerikaanse vrouw die in maart gedood werd door de politie.

Op videobeelden is te zien hoe de man iets voor 21 uur plaatselijke tijd tientallen schoten afvuurde, waarop demonstranten dekking probeerden te zoeken tussen de tenten en bankjes in het park. De politie van Louisville meldde dat één man ter plekke stierf, en dat een andere neergeschoten persoon naar het ziekenhuis werd gebracht maar geen levensbedreigende verwondingen opliep.

De politie ontruimde het park om de schietpartij te onderzoeken. ‘Rechercheurs proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om al degenen die betrokken waren bij het incident te identificeren’, klonk het.

In het park wordt al wekenlang geprotesteerd tegen politiegeweld, na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis vorige maand. Zijn overlijden door toedoen van het hardhandig optreden van een blanke politieagent wakkerde ook de verontwaardiging over de dood van de 26-jarige Breonna Taylor opnieuw aan. De Afro-Amerikaanse vrouw kwam op 13 maart om het leven door politiekogels tijdens een inval in haar huis in Louisville.