Rolling Stones dreigen met proces tegen Trump

De Britse rockers willen niet dat president Donald Trump hun muziek nog gebruikt tijdens zijn campagne.

Vorig weekend liet Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Tulsa (Oklahoma) nog ‘You Can’t Always Get What You Want’ spelen. De Britse rockers hadden eerder nochtans al hun beklag gedaan over het gebruik van hun muziek door Trump, tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016. Maar ook in deze campagne blijft hij hun muziek dus gebruiken.

Daarom dreigen The Rolling Stones nu met gerechtelijke stappen. Ze werken daarvoor samen met de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI.