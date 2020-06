Clandestien feest in Parijs leidt tot rellen met politie

26/06/2020

Op stap na sluitingsuur: ‘Heb het feesten gemist’

Al van ver horen we de muziek op de Brusselse pleintjes na het sluitingsuur van de cafés. ‘Hier zijn is genoeg om me weer een gevoel van normaliteit te geven’, vertelt een jongere. Maar in tegenstelling tot zaterdagavond aan het Flageyplein laat de politie dit keer niet begaan.