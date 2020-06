‘Freeze’-protestactie van Extinction Rebellion verloopt rustig

Enkele tientallen leden van Extinction Rebellion hebben om 15 uur een protestactie gehouden op het Brusselse Beursplein. Met mondmaskers aan en op geruime afstand van elkaar stonden ze een vijftal minuten stil terwijl vanuit een gebouw aan het plein een toespraak werd gehouden.

De actievoerders hielden borden omhoog waarop in het rood was geschreven wat ze wilden zien verdwijnen en in het groen wat ze wilden behouden en koesteren. De Brusselse politie was in groten getale aanwezig in de zijstraten maar kwam tijdens de actie niet tussen.

‘We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis’, zegt Pauline, woordvoerster van de actievoerders. ‘We komen uit een grote gezondheidscrisis en dit is het uitgelezen moment om even stil te staan en ons af te vragen waar we heen willen met onze wereld. We moeten even pauzeren en nadenken over wat onze daadwerkelijke behoeften zijn voor de toekomst. Willen we terug naar een systeem gebaseerd op fossiele brandstoffen, industriële landbouw, uitbuiting van mensen en structureel racisme? Of willen toewerken naar een veerkrachtige maatschappij die de urgentie erkent van de verschillende crisissen die ons te wachten staan?’

‘Op dit moment nemen de verschillende regeringen in ons land belangrijke beslissingen die de toekomst van onze maatschappij en onze wereld bepalen’, gaat de woordvoerster verder. ‘Met onze actie willen we de openbare ruimte terugclaimen zodat burgers weer hun stem kunnen laten horen en hun eisen voor een veerkrachtige toekomst bij de machthebbers neerleggen.’

De actievoerders willen hun protest om 16 uur herhalen in de Nieuwstraat en om 17 uur aan de Financietoren. Eerder deze week hebben ze de metalen letters ‘Finance’ van die toren weggehaald en om 17.00 uur willen ze hem herdopen tot Resilience Tower.

‘We willen dat onze regeringen focussen op het bouwen van een veerkrachtige samenleving die beter voorbereid is op de crisissen die ons nog te wachten staan’, klinkt het nog.