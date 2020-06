Espanyol wisselt opnieuw van coach: Abelardo staat op straat

De Spaanse rode lantaarn Espanyol heeft zijn coach Abelardo Fernandez ontslagen, zo maakte de club zaterdag bekend.

Het is de derde keer dit seizoen dat Espanyol een coachwissel doorvoert. Technisch directeur Rufete neemt de taken van Abelardo over. Hij wordt zo de vierde trainer die dit seizoen de leiding heeft bij Espanyol, waar eerder David Gallego en Pablo Machín aan de deur werden gezet. Zaterdag wacht hem meteen het duel met leider Real Madrid.

Abelardo, zowaar een clubicoon van stadsgenoot en aartsrivaal FC Barcelona, was nog maar sinds eind december in dienst bij de club. Aanvankelijk vielen de resultaten enigszins mee, maar sinds de hervatting van de competitie werd er maar één keer gewonnen waardoor de degradatie onafwendbaar lijkt. Ook zijn assistenten Tomas Hervas en Inaki Tejada mogen opkrassen.

De vijftigjarige Abelardo coachte eerder onder meer Sporting Gijón en Alavés. De voormalige Spaanse international stapte in mei van vorig jaar op bij laatstgenoemde club.