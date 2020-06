Matthias Schoenaerts: ‘Enorm teleurgesteld in mijn Vlaamse collega’s’

Het is duidelijk dat de dood van George Floyd acteur Matthias Schoenaerts enorm heeft getroffen. In Parijs maakte hij samen met kunstenaar JR een gigantische muurschildering van George Floyd en Adama Traoré’s ogen. Beide zwarte mannen stierven bij een gewelddadige arrestatie.

Schoenaerts maakte niet enkel het kunstwerk in Parijs, hij post ook geregeld antiracistische boodschappen op z’n Instagram-pagina. ‘Dat is het minste wat ik kan doen’, zegt hij in een gesprek met De Morgen.

‘Ik neem geen politieke standpunten in op Instagram. Dat heeft geen zin, want dan creëer je antagonisme en polarisatie - terwijl ik mensen wil verenigen. De enige manier om dat te doen, is door simpelweg dingen te delen die ik waardevol vind. Ik zeg mensen niet wat ze moeten denken, ik bied hen alleen informatie die hopelijk hun perspectief wat kan verrijken. Dat is het minste wat ik kan doen.’

Hij is dan ook ‘enorm teleurgesteld’ in zijn Vlaamse collega’s die het volledig nalaten zich te moeien in het maatschappelijke debat.

‘Ze hebben een platform, ze bereiken 100.000 of 200.000 volgers, maar doen daar niks mee. Ik vraag niet dat ze zich opwerpen als de nieuwe Che Guevara, maar informatie delen kun je gewoon vanuit je eigen zetel doen, in uwe peignoir. Van iemand die zich kunstenaar noemt, mag je toch verwachten dat die begaan is met de wereld? Het is echt niet zo moeilijk! Het maakt mij echt kwaad. Er zitten veel laffe, suffe honden tussen.’