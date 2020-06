Merkel: ‘Verenigd Koninkrijk moet leven met gevolgen van lossere banden met EU’

Het Verenigd Koninkrijk zal moeten ‘leven met de gevolgen’ van de beslissing van premier Boris Johnson om na de Brexit geen nauwe banden te onderhouden met de Europese Unie (EU). Dat zei ze zaterdag in een interview met verschillende Europese media.

Merkel uitte haar twijfels over de wil van de Britten om een akkoord met de EU te bereiken over een ordelijke Brexit. ‘Het zou natuurlijk in het belang van de Britten en alle Europese lidstaten zijn als er een ordelijk vertrek wordt bereikt’, zei Merkel. ‘Maar dat kan pas gebeuren als dat is wat beide partijen willen.’

Als de regering van Johnson zelf zijn relatie met de Europese Unie wil definiëren, zal het resultaat volgens Merkel een minder nauw verbonden economie zou zijn. De bondskanselier vindt dat de EU-lidstaten moeten afstappen van het idee dat het aan hen is om te bepalen wat de Britten moeten willen. ‘Het is aan Groot-Brittannië om dat te bepalen, en wij, de EU27, zullen daarop gepast reageren’, voegde ze toe.

Groot-Brittannië verliet de EU formeel op 31 januari, en binnen zes maanden moet het een akkoord bereiken met de EU over de nieuwe onderlinge relaties.