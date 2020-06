Gemeenteraad Sint-Niklaas unisono: ‘Leopold II-laan krijgt nieuwe naam’

Sint-Niklaas schrapt de Leopold II-laan en gaat op zoek naar een nieuwe straatnaam. Een voorstel tot naamswijziging werd vrijdagavond goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad.

Het voorstel tot naamswijziging kwam er op initiatief van meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD en oppositiepartij CD&V, maar ook alle andere fracties gingen akkoord. ‘Vrijdagavond werd in de gemeenteraad een meerderheid vastgesteld die de naamswijziging van de Leopold II-laan wil doorvoeren’, bevestigt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) aan Belga.

‘De naamswijziging werd gedurende de laatste twintig jaar al meerdere keren opgeworpen door verschillende fracties, maar omwille van praktische of principiële bezwaren werd ze nooit doorgevoerd. Na de dood van George Floyd kwam het thema terug op het voorplan, twee weken geleden werd duidelijk dat er nu wel een meerderheid voor te vinden is. Die werd vrijdagavond duidelijk vastgesteld.’

Over wanneer de naam precies wordt geschrapt en of de bewoners en handelszaken in de Leopold II-laan gecompenseerd zullen worden, kan Dehandschutter nog niets kwijt. Ook de toekomstige naam is nog niet bekend.

‘We hoorden al verschillende suggesties om de straat te noemen naar verzetsstrijders of bijvoorbeeld Nelson Mandela, maar daar zal de straatnamencommissie zich over buigen. Daarna komt er een inspraakmoment voor de bewoners, onder welke vorm dat precies zal zijn, weten we nu nog niet. Op basis van het voorstel van de straatnamencommissie zal de gemeenteraad een nieuwe naam kiezen’, zegt Dehandschutter.

Vrijdag besliste stad Leuven ook al om een beeld van koning Leopold II van haar stadhuis verwijderen. Die beslissing kadert in een breder dekolonisatieproject. ‘Het beeld weghalen heeft een menselijke impact. We erkennen hiermee dat er ook vandaag nog mensen gevolgen dragen van die geschiedenis’, was de uitleg.