Lichte stijging in trend nieuwe besmettingen

De voorbije zeven dagen zijn er in ons land gemiddeld 92 nieuwe besmettingen per dag bijgekomen, zo rapporteert Sciensano. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen niet meer daalt, maar zelfs licht is gestegen.

In de periode van 17 tot 23 juni kwamen er per dag gemiddeld 92 nieuwe besmettingen bij in ons land. De zeven dagen daarvoor waren dat er nog 87, er is dus sprak van een lichte stijging met zes procent.

In dezelfde periode stierven gemiddeld zes personen per dag, dat is wel nog steeds een daling (-17 procent). Per dag werden gemiddeld vijftien mensen opgenomen in het ziekenhuis, eveneens een daling (-15 procent). Op vrijdag 26 juni lagen 246 mensen nog in het ziekenhuis, waarvan 35 op de intensieve zorgen. Een week eerder waren dat er nog respectievelijk 308 en 50.

In totaal raakten 61.209 mensen besmet met covid-19 sinds de start van de epidemie, 9.732 hebben het niet overleefd.

Sinds dinsdag communiceert Sciensano niet langer dagcijfers, maar wordt er gefocust op de gemiddelden van de laatste zeven dagen. Die zouden de evolutie van de epidemie in ons land beter vatten.

De gegevens over het aantal nieuwe infecties en overlijdens van de laatste drie dagen zijn nog niet geconsolideerd, merkt Sciensano op.

