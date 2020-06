Elf minderjarige verdachten opgepakt van rellen in Anderlecht

De voorbije dagen heeft de lokale politie Brussel Zuid elf mensen opgepakt die betrokken zouden geweest zijn bij de rellen die op 10 en 11 april plaatsvonden in Anderlecht. Dat meldt het Brusselse parket zaterdag.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april braken er rellen uit in Anderlecht, nadat een jongeman die op vrijdagavond wegvluchtte van een controle in botsing kwam met een politiewagen en dat niet overleefde. Het Brusselse parket opende een onderzoek naar die rellen en de voorbije dagen konden de Jeugddienst en de lokale recherche van de politiezone Zuid elf verdachten identificeren en oppakken.

Het gaat voornamelijk om minderjarigen, die worden verdacht van diefstal, met geweld of bedreigingen, in bende, met braak, inklimming of valse sleutels, met wapen, van vernietiging van andermans roerende eigendommen, met geweld of bedreigingen, in bende, van gewapende weerspannigheid, in bende, met voorafgaande afspraak, van bendevorming en van beschadiging van goederen van openbaar nut.

‘Eén minderjarige verdachte die in Halle woont, werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde’, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.

‘Voor de tien anderen, tussen 14 en 18 jaar oud, is het parket van Brussel bevoegd. Vijf van hen werden in een gesloten instelling geplaatst, twee werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden, één ervan kreeg een dagvaarding om voor de jeugdrechter te verschijnen, één werd vrijgelaten met een opvolging en één kon beschikken na zijn verhoor bij de procureur des Konings.’

Volgens het parket gaat het onderzoek verder en valt niet uit te sluiten dat de volgende dagen nog arrestaties volgen.