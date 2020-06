Dochter dwarsboomt campagne van Republikeinse politicus: ‘Stem in hemelsnaam niet op mijn vader’

Robert Regan, die campagne voert voor een zitje in het Huis van Afgevaardigden in Michigan, ondervindt tegenstand uit onverwachte hoek. Zijn eigen dochter roept op om vooral niet voor haar vader te stemmen.

‘Als je in Michigan woont en ouder bent dan achttien, stem dan alsjeblieft in hemelsnaam niet voor mijn vader. En zeg het voort’, deelde Stephanie Regan donderdag op Twitter. Een tweet die bedoeld was voor de vrienden en kennissen in haar thuisstad, maar intussen al zo’n 40.000 keer werd gedeeld en heel wat reacties losweekte.

Dat ze niet had verwacht dat haar tweet ook buiten haar eigen kringen zou worden opgepikt, blijkt uit het feit dat ze initieel de naam van haar vader niet had genoemd. Dat deed ze wel in een reactie, waarin ze ook iedereen bedankte voor het delen van de tweet en haar nieuwe publiek aanmoedigde om er zijn programma op na te lezen.

Robert Regan, die Republikeins kandidaat is voor het Huis van Afgevaardigden in Michigan, bevestigde op Facebook dat het niet om een fake account gaat, dat Stephanie inderdaad zijn dochter is, en dat hij haar recht op vrije meningsuiting steunt, ook al houden vader en dochter er andere gedachten op na.

Aan de politieke website The Hill klonk zijn reactie evenwel net iets anders, en impliceerde hij dat zijn dochter ‘gebrainwasht’ was op haar universiteit. ‘Veel studenten die naar liberale universiteitscampussen trekken, worden daar in een Marxistische, communistische ideologie gezogen. Zij en ik zitten niet op dezelfde golflengte wat dat betreft.’

Zijn dochter klaagt onder meer het systematische racisme aan en witte privilege aan, iets waar Regan ‘niet in gelooft’. ‘De enige plaats waar ik systematisch racisme aantref, is de abortuskliniek, want die lijkt de Afro-Amerikaanse gemeenschap te viseren.’ Nog volgens Regan heeft president Donald Trump ‘meer gedaan voor de zwarte gemeenschap, dan eender welke president die we de afgelopen twintig jaar hebben gehad’.