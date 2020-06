Vlaamse regering trekt negentig miljoen uit om ondernemerschap te stimuleren

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits trekt de komende vier jaar negentig miljoen euro uit om ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen te stimuleren. Het geld gaat onder meer naar Unizo, Voka en Agoria.

In totaal werden elf organisaties geselecteerd, die ondernemers de komende vier jaar moeten helpen. ‘De komende maanden wordt het alle hens aan dek om faillissementen te vermijden’, stelt Crevits. Zes procent van de ondernemingen vreest een faillissement.

‘Het delen van corona-ervaringen zal relevant zijn’, aldus de minister. ‘Denk aan de ondernemer die tijdens de crisis snel heeft geschakeld en bijvoorbeeld nieuwe producten op de markt heeft gebracht. Dat zijn leerrijke ervaringen voor andere ondernemers.’

Het geld moet in eerste instantie worden ingezet om innovatie te bevorderen, met een focus op onder meer digitalisatie, artificiële intelligentie, circulaire economie en klimaat. Daarnaast is er ook aandacht voor sociaal ondernemen. Zo komt er een specifiek project om ook in de sociale ondernemingen innovatie meer ingang te laten vinden.

Naast Unizo, Voka en Agoria werden ook NSZ, Sirris, Starterslabo, Scale-ups.eu, Netwerk Ondernemen, Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw, Verso en Syntra West geselecteerd. De meesten onder hen maakten ook al deel uit van de vorige projectoproep. Met Verso is er voor het eerst een partner uit de sociale economie.