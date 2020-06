Hitte weggespoeld, wisselvallige en vrij winderige zaterdag

De lokale onweersbuien hebben de hitte weggespoeld, zaterdag wordt wisselvallig met kans op een bui, zo meldt het KMI

Zaterdagochtend verlaat een regen­- en buienzone ons land via het noordoosten. Vooral in het noordoosten is er nog kans op enkele onweerachtige buien. Na de middag bereikt echter een tweede regen-­ en buienzone ons land via de kust, maar deze is eerder zwak.

De maxima schommelen rond 21 of 22 graden aan zee en in de Ardennen, rond 23 of 24 graden in het centrum en rond 26 graden in het noordoosten. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Rukwinden zijn mogelijk tot 70 km per uur.

Zaterdagavond en -nacht is het wisselend tot zwaarbewolkt en overwegend droog. Op sommige plaatsen is wat regen of motregen mogelijk. Tegen de ochtend vergroten de regenkansen in de Ardennen.

Zondag wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog in Vlaanderen. In Wallonië en vooral in de Ardennen kan er eerst nog wat regen of enkele buien vallen en wordt het droger vanaf de late namiddag. De maxima gaan van 16 tot 21 graden. Begin volgende week wordt het vrij winderig en blijft het licht wisselvallig met maxima rond 20 graden in het centrum.