Justin Bieber in tegenaanval tegen metoo-beschuldigingen

Justin Bieber dient een klacht in tegen twee vrouwen die hem onlangs beschuldigden van aanranding.

Twintig miljoen dollar, dat is het bedrag dat de Canadese zanger Justin Bieber (26) eist van twee vrouwen die hem er onlangs op sociale media van beschuldigden hen te hebben aangerand. Dat nieuws bracht de Amerikaanse muzieksite Pitchfork gisteren uit.

In de klacht die hij donderdag indiende bij de rechtbank, stelt Bieber dat de twee vrouwen ‘alleen uit zijn op aandacht en roem door hem valselijk te beschuldigen van vreselijke dingen die hij nooit heeft gedaan. Het is duidelijk dat deze vrouwen willen profiteren van het angstklimaat in de entertainmentindustrie.’

De feiten zouden zich hebben voorgedaan in 2014 en 2015. Bieber beweert over onomstootbaar bewijs te beschikken dat de twee vrouwen liegen.