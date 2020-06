Peter Sagan doet dit jaar voor het eerst mee aan de Giro, en dat zullen ze in Italië geweten hebben. De Slovaak kondigde zijn deelname aan in een origineel filmpje, waarin hij samen met een groep toeristen een rondleiding krijgt door een museum en als een echte expert voortdurend de zinnen van de gids afmaakt. Een andere toerist windt zich op: 'Hoeveel keer heb jij de Giro (tour, red.) niet al gedaan?' Waarop Sagan: 'De Giro? Het is mijn eerste keer.'