Meer dan 45.000 besmettingen op één dag: VS breekt al voor derde dag op rij dagrecord

Op vrijdag hebben meer dan 45.000 Amerikanen positief getest op covid-19, opnieuw een enorme stijging in vergelijking met de dag voordien en dus een nieuw record.

De Verenigde Staten hebben een nieuw record te pakken. Op vrijdag werden 45.242 besmettingen met het nieuwe coronavirus gerapporteerd, een nieuwe (voorlopige?) piek in de besmettingscijfers.

Het is al de derde dag op rij dat het trieste dagrecord sneuvelt. Woensdag sneuvelde het dagrecord van 24 april, dat met 36.739 besmettingen op één dag werd beschouwd als de piek van de epidemie. Maar door heropflakkeringen van het virus in het zuiden en het westen van het land werd deze week duidelijk dat de VS zijn piek nog niet heeft gehad.

Minstens zes staten - Florida, Idaho, Kansas, Oregon, South Carolina en Utah - hebben vrijdag het hoogst aantal besmettingen genoteerd tijdens de epidemie, maar ook in andere staten stijgt de zenuwachtigheid. De voorbije week ging in 29 van de 50 staten het aantal besmettingen op dagbasis opnieuw omhoog.

Enkel in het Witte Huis lijkt er geen greintje paniek te bespeuren. ‘We hebben enorme vooruitgang geboekt’, zei vicepresident Mike Pence tijdens een zeldzame briefing rond de taskforce voor het coronavirus. Volgens Pence zijn het in Texas en Florida vooral jonge mensen, die positief testen, en in vele gevallen geen symptomen vertonen.

Viroloog Anthony Fauci heeft de uitspraken van Pence tegengesproken en gewaarschuwd dat de zwaarste weken nog moeten komen. Ook zei Fauci dat in het Witte Huis wordt gesproken over een nieuwe teststrategie.

Sinds de start van de epidemie hebben in totaal al 2,48 miljoen Amerikanen positief getest, met bijna 125.000 personen die het niet hebben overleefd.

Op donderdag zei Robert Redfield, directeur van de nationale gezondheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention, al dat er waarschijnlijk tien keer meer besmettingen zijn in de VS. Volgens Redfield ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen dus eerder op twintig miljoen.