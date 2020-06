Facebook zwicht voor kritiek en reageert scherper op racistische reclame

Facebook zal strenger optreden tegen reclamecampagnes die een racistische of discriminerende ondertoon hebben. Het sociale netwerk reageert daarmee op de kritiek die het de afgelopen weken kreeg.

Het was Facebookoprichter Mark Zuckerberg zelf die zich vrijdagavond tot het publiek richtte. Volgens de Amerikaanse ondernemer zal het bedrijf strenger gaan optreden tegen reclames die racistisch of discriminerend van aard zijn. Voor politici zou er in aanloop naar de verkiezingscampagne van november dit jaar zelfs mogelijk een nultolerantie gelden waarbij reclameboodschappen gewoon opgeschort worden.

Problematische berichten zullen in eerste instantie wel nog altijd zichtbaar zijn, maar worden vergezeld van een speciaal label waarop staat dat de boodschap de gebruikersvoorwaarden van Instagram of Facebook schendt. Zuckerberg was daar zelf lang geen voorstander van. Hij verwees daarbij naar het recht op vrije meningsuiting.

Golf van kritiek

Maar nu komt er dus toch een beleid. Zuckerberg reageert daarmee op de aanzwellende berg van kritiek die het bedrijf krijgt. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging doen Facebook en Instagram er te weinig aan om haatdragende boodschappen te bekampen. Daarop volgde een oproep tot boycot die verschillende adverteerders volgden. Vandaag nog kondigde Unilever zich terug als adverteerder. Eerder deden autofabrikant Honda en het Amerikaanse telecombedrijf Verizon hetzelfde. Of de adverteerders nu terug zullen keren, is nog niet duidelijk.

Ook Twitter markeert al een tijdje berichten die tegen de gebruikersvoorwaarden indruisen.