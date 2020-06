Rutten: ‘N-VA vroeg om mee te stappen in regering met Vlaams Belang’

N-VA heeft bij de Vlaamse regeringsvorming vorig jaar geprobeerd om een coalitie te smeden met Open VLD, CD&V en Vlaams Belang. Dat heeft Gwendolyn Rutten (Open VLD) vrijdagavond gezegd in het VRT-programma ‘De afspraak op vrijdag’.

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever vorig jaar tijdens de (pre)formatie van de Vlaamse regering gesprekken voerde met Vlaams Belang, is geen geheim. Maar toenmalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten onthult nu hoe ver De Wever wilde gaan om die rechtse coalitie tot stand te brengen. ‘De N-VA hield ons en CD&V exact hetzelfde verhaaltje voor. Ze zeiden ‘Stap alsjeblieft mee in een regering met N-VA en Vlaams Belang. We gaan jullie rijkelijk belonen, maar we willen Vlaams Belang mee aan boord”’, vertelt Rutten.

Open VLD en CD&V gingen niet in op dat voorstel, maar ‘dat heeft echt op tafel gelegen, en is echt ernstig politiek afgetoetst.’ Rutten begrijpt naar eigen zeggen niet waarom N-VA zo ver wilde gaan. ‘Daarmee legitimeer je Vlaams Belang, en geef je aan de achterban die ze delen het signaal dat dat allemaal kan’, zei ze.

Volgens Rutten is dat ook een deel van de verklaring waarom de federale regeringsvorming tot op vandaag zo moeizaam verloopt. ‘Als men het in Franstalig België al moeilijk heeft met de N-VA, dan is het helemaal onmogelijk om met Vlaams Belang te praten. Als je dan als grote partij zegt dat je er samen mee kan besturen, dan voedt dat het wantrouwen. Dat mag je niet onderschatten.’