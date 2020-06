Lichaam verdronken student (19) gevonden in Samber

In Namen is deze avond het lichaam van een 19-jarige student gevonden. De man ging vorige nacht met een aantal vrienden zwemmen in de Samber, maar kwam niet meer boven.

De student was gisteravond met een vijftiental vrienden laat op stap om het einde van de examens te vieren. Omdat het warm was, besloot de man rond 2u ’s nachts een duik in de Samber te nemen. Toen hij weer aan wal wilde klimmen, greep hij een metalen stang vast die hem een elektrische schok leek te geven, aldus zijn vrienden in l’Avenir. De student viel daarop weer in het water en kwam niet meer boven.

Deze avond werd zijn lichaam gevonden. Of de jongen gestorven is aan een daadwerkelijke schok, dan wel aan verdrinking of aan een zogenaamde thermische schok, waarbij het lichaam reageert op temperatuurverschillen tussen ijskoud water en een warme omgeving, moet nog uitgeklaard worden. Een autopsie volgt.