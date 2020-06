Grimbergs gemeenteraadsvoorzitter neemt ontslag na xenofobe uitspraak

In Grimbergen heeft gemeenteraadsvoorzitter Martine De Coppel (Vernieuwing) ontslag genomen nadat ze zich gisteren op een online vergadering de zin ‘alle vreemden weg’ liet ontvallen.

De vrouw besefte donderdagavond niet dat haar micro aanstond. Nadat een collega de andere gemeenteraadsleden de vraag stelde hoe ze het dorpscentrum van deelgemeente Strombeek weer aangenamer konden maken, zei De Coppel terloops ‘alle vreemden weg’. CD&V-raadslid Jelle De Wilde pikte daarop in. ‘U heeft echt pech dat ik hier zit. Ik ga het fragment na deze vergadering nog eens beluisteren’, vertelde hij de voorzitter. Volgens voormalig volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang en Grimbergs schepen, Bart Laeremans, ging het om een ‘stille bedenking’ die ‘naar niemand gericht was’. Oppositiepartij Groen noemt de uitlating pijnlijk en choquerend. ‘Onze fractie nam tijdens de raad het woord om racisme te benoemen, te veroordelen en te verwerpen. Dit kan niet in ons Grimbergen’, klinkt het.

Eer aan zichzelf

Later die avond bood De Coppel haar excuses aan, maar verschillende oppositiepartijen aanvaardden dat niet en drongen aan op een ontslag. Dat kwam er vandaag. De Coppel stapt volgens haar partij zelf op. ‘Hoewel Martine zich na het incident verontschuldigd heeft, en dat misschien wel op een ongelukkige manier, heeft Martine beslist om haar mandaat neer te leggen’, zegt partijvoorzitter Chantal Lauwers.

De Coppel zou in 2021 normaal gezien schepen worden. Of ze dat mandaat nog zal opnemen, is niet duidelijk. Vernieuwing is een lokale partij die ontsproot uit Vlaams Belang.