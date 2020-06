Zestien NBA-spelers testen positief op corona

Bij 302 coronatests die dinsdag werden afgenomen bij NBA-spelers hebben zestien spelers positief getest. Dat maakte de NBA vrijdag bekend. Dat is 5,3 procent. Alle besmette personen gaan, volgens het protocol in de NBA, in quarantaine.

Donderdag raakten er al verschillende coronagevallen bekend. Malcolm Brogdon (Indiana Pacers), Jabari Parker en Alex Len (beiden Sacramento Kings) bevestigden hun positieve test. Dinsdag lekte uit dat de Serviër Nikola Jokic, sterspeler van de Denver Nuggets, het virus ook opliep. Hij verblijft momenteel in Servië en mag pas na twee negatieve testen terugkeren naar Colorado, waar hij nogmaals getest zal worden.

Het NBA-seizoen werd in maart onderbroken vanwege de coronacrisis. Het is de bedoeling dat 22 teams naar Disney World in Orlando (Florida) afzakken om daar vanaf eind juli het seizoen uit te spelen. De voorbije dagen stegen de coronacijfers in Florida overigens opnieuw snel.