Van Ranst en 450 artsen schrijven open brief na afwijzing mondmaskerplicht

Meer dan 450 artsen trekken in een open brief aan de alarmbel omwille van het gebrek aan draagvlak voor de coronamaatregelen. Ze benadrukken dat een goede naleving van de richtlijnen cruciaal blijft om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De artsen spreken over een ‘gemiste kans’ dat mondmaskers niet verplicht worden in winkels nu de maatregelen versoepelen. De belangrijkste motivatie zou een gebrek aan draagvlak bij de bevolking zijn. ‘De cijfers’ vertonen immers al een tijdje een ‘dalende trend’. ‘We lijken hierbij echter te vergeten dat deze dalende trend er gekomen is tijdens een periode van lockdown en met weken nadien het nog steeds nauwgezet naleven van de regels’, klinkt het in de brief, die gepubliceerd werd door het weekblad Knack.

Het concept van een mondmasker is nochtans simpel, luidt het. ‘Ik bescherm jou, jij beschermt mij. Door het dragen van een mondmasker beschermen we elkaar. Bovendien betreft het een goedkope maatregel zonder schadelijke neveneffecten zoals een lockdown die wel heeft.’

De kritiek van tegenstanders dat een mondmasker dragen schadelijk is voor de gezondheid, is volgens de artsen ‘een flagrante onwaarheid’. ‘Natuurlijk zijn mondmaskers wél zinvol – anders zouden wij ze in de ziekenhuizen niet zo massaal nodig hebben.’

‘Collectieve aandacht dreigt te verslappen’

Hun bezorgdheid reikt ook verder dan het mondmaskerverhaal. ‘We stellen namelijk vast dat door de dalende trend in de cijfers de indruk leeft dat het coronavirus ‘voorbij is’. De laatste weken volgen verdere versoepelingen elkaar pijlsnel op, terwijl maatregelen steeds minder goed nageleefd worden. De collectieve aandacht dreigt te verslappen – en laat dit nu net een cruciaal moment zijn’, klinkt het. ‘Het reproductiegetal van het virus (hoeveel mensen elk besmet persoon op zijn beurt besmet) nadert de 1. Wanneer dit boven de 1 stijgt, neemt de pandemie opnieuw in kracht toe.’

Het beleid roept vragen op, aldus de ondertekenaars. ‘We begrijpen dat de beslissingsvorming een evenwichtsoefening is in het afwegen van de volksgezondheid, de economie, onze menselijke, sociale behoeften, ons psychologisch welzijn en nog tal van andere variabelen. Maar door de veelheid aan regels, uitzonderingen, versoepelingen, debat over welke belangen primeerden en vooral door het vele, vaak tegenstrijdige advies, werd geen draagvlak maar vooral verwarring en frustratie gecreëerd.’

‘‘Draagvlak’ creëert men volgens ons door duidelijk uit te leggen waar een bepaalde strategie voor staat, waarom bepaalde maatregelen gelden en wat men hiermee hoopt te bekomen. Te weinig wordt benadrukt dat het nú naleven van de maatregelen ons sneller naar een zo normaal mogelijk leven kan leiden met aanzienlijk minder risico op een tweede golf’, besluiten de artsen.

De brief werd ondertekend door onder meer intensivist Geert Meyfroidt en viroloog Marc Van Ranst, en tal van huisartsen, geriaters, psychiaters, spoedartsen, chirurgen,...