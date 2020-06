Robert Lewandowski is de Speler van het Jaar in de Bundesliga

Robert Lewandowski is vrijdag, een dag voor de slotspeeldag in Duitsland, uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Bundesliga.

Met 33 goals in 30 wedstrijden dit seizoen was Lewandowski al voor de vijfde keer topschutter geworden, voor de vierde keer in de laatste vijf jaar. De Poolse scherpschutter brak dit seizoen ook een record door in de eerste elf competitieduels telkens minstens één keer raak te schieten. Hij maakte met zijn 33 treffers ook een recordaantal goals voor een buitenlander in de Bundesliga.

Lewandowski werd gekozen door stemmen van publiek en experts. De kanshebbers voor de trofee waren de zeven verschillende winnaars van de trofee ‘Speler van de Maand’ in de Bundesliga. Lewandowski haalde het met meer dan vijftig procent van de stemmen voor Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Het is de eerste maal dat de Bundesliga deze prijs toekent. Timo Werner (Leipzig), Amine Harit (Schalke 04), Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Serge Gnabry (Bayern München) waren de overige kandidaten.

Dankzij de goals van Lewandowski werd Bayern München dit seizoen voor het achtste jaar op rij kampioen van Duitsland.