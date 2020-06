Rode Duivels kennen speeldata in Nations League: openingsspeeldag op 5 september, Engeland-België op 11 oktober

De Rode Duivels kennen de exacte tijdstippen wanneer ze komend najaar in actie moeten komen in de Nations League. Het avontuur voor de Belgen in groep 2 van divisie A begint op 5 september (om 20u45) met een uitwedstrijd bij Denemarken. De Denen zijn ook de tegenstander op de slotspeeldag, op 18 november (om 20u45), in het Koning Boudewijnstadion. Engeland en IJsland behoren ook tot de poule van de Duivels.

In het najaar van 2018, tijdens de eerste editie van de Nations League, werden de Rode Duivels tegenvallend tweede in hun groep. Zwitserland ging na een 5-2 zege in Luzern ten koste van de Duivels als groepswinnaar naar de eindronde in Portugal.

Speelschema:

5 september (20u45): Denemarken - BELGIË

8 september (20u45): BELGIË - IJsland

11 oktober (18u): Engeland - BELGIË

14 oktober (20u45): IJsland - BELGIË

15 november (20u45): BELGIË - Engeland

18 november (20u45): BELGIË - Denemarken