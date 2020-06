Lissabon terug in lockdown door feestende jongeren

In de Portugese hoofdstad Lissabon gaan verschillende wijken weer in lockdown. Die maatregel komt er na een heropflakkering van het coronavirus. Mogelijk liggen illegale feestjes aan de basis.

Nadat de Portugese hoofdstad weer even van de vrijheid heeft geproefd, moeten meer dan twee miljoen Lissabonners de komende twee weken opnieuw zoveel mogelijk binnen blijven. De afgelopen weken steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen er namelijk, tot zelfs 85 procent van wat de norm in het land is.

Illegale feestjes

Inwoners van verschillende districten en deelgemeenten mogen enkel nog voor de meest noodzakelijke activiteiten, zoals boodschappen doen of naar het werk gaan, naar buiten, en mogen niet met meer dan vijf personen samenkomen.

Wie zich niet aan de regels houdt, mag zware boetes verwachten, zo waarschuwde premier Antonio Costa. ‘De enige effectieve manier om de pandemie onder controle te krijgen, is zoveel mogelijk thuisblijven, altijd fysieke afstand houden en beschermings- en hygiënestandaarden respecteren’, zegt hij

Dat het coronavirus opnieuw aan terrein wint, ligt mogelijk aan verschillende illegale bijeenkomsten van grote groepen jongeren die tot in de nachtelijke uren samen gingen drinken en feesten. Ook elders in Portugal noteerden politiediensten dergelijke samenkomsten. Op sommige feesten geraakten zelfs een twintigtal jongeren besmet.

Toeristische tegenslag

Dat Lissabon weer deels onder een stolp geplaatst wordt, heeft ook negatieve gevolgen voor de toeristische sector. Reisorganisator TUI annuleerde alvast alle reizen naar Lissabon tot 14 juli. Of de nieuwe uitbraak ook gevolgen gaat hebben voor de voetbalkalender, blijft bang afwachten. Half augustus worden in de Portugese hoofdstad de resterende wedstrijden van de Champions League afgewerkt.