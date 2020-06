Nu stapt ook Westerlo naar de rechtbank: Kempenaars eisen dat licentie Moeskroen ingetrokken wordt

Westerlo heeft bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een verzoekschrift tot nietigverklaring van de licentietoekenning aan Moeskroen neergelegd. Dat wordt door algemeen bestuurder Wim Van Hove bevestigd. De juridische démarche zat al een tijdje in de pijplijn, maar is nu effectief ingezet.

Voor de vijfde keer in zes jaar tijd slaagde Moeskroen er begin mei in via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zijn proflicentie op zak te steken. Westerlo, dat al een tijdje met man en macht probeert aan te tonen dat makelaars de dienst uitmaken op Le Canonnier, kondigde prompt juridische stappen aan.

“We moeten helaas vaststellen dat dergelijke opeenvolgende beslissingen alleen maar tot het failliet van het licentiesysteem leiden en de controlefunctie van het BAS op de helling plaatsen”, klonk het begin mei in Het Kuipje. “De waarheid in deze zaak zal gelet op de verschillende gerechtelijke procedures (buiten het BAS) zeker nog aan het licht komen. Westerlo zal alles in het werk blijven stellen om dit te bewerkstelligen.”

De Kemphanen dienden deze week een zogenaamd verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de rechtbank in Brussel tegen de uitspraak van het BAS. Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan onder meer wanneer de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van verdediging, of een karige motivering van een arbitragehof. Westerlo verwijt het BAS onder meer vooringenomenheid en meent dat er fouten zijn gebeurd in de procedure. De arbiters zouden met twee maten en twee gewichten meten.

Westerlo roert zich overigens op verschillende fronten. Als tussenkomende partij verdedigt de 1B-club haar belangen in de procedure die Waasland-Beveren voert tegen de beslissingen van de Pro League genomen op 15 mei. Daarnaast legden de Kemphanen recent ook klacht neer bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League, in de nasleep van de gestemde competitiestop beslist door de algemene vergadering op 15 mei.