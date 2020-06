Leuven verwijdert standbeeld Leopold II van stadhuis

De stad Leuven zal een beeld van koning Leopold II van zijn stadhuis verwijderen. Die beslissing kadert in een breder dekolonisatieproject.

Het beeld bevindt zich aan de zijkant van het stadhuis op een tiental meter hoogte. Daar wordt het binnenkort verwijderd, zo laat de stad Leuven weten. ‘Het beeld weghalen heeft een menselijke impact. We erkennen hiermee dat er ook vandaag nog mensen gevolgen dragen van die geschiedenis. De discriminatie in het onderwijs, op de woning- en arbeidsmarkt vandaag is het resultaat van een ongelijkheidsdenken dat ook mee aan de basis lag van het kolonialisme. Wij kiezen voor de weg van de verbinding en werken aan een Leuven waarin iedereen zich thuis voelt ‘, zeggen Leuvens schepen van diversiteit Lalynn Wadera en schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

Dekolonisatie

De beslissing komt er in een breder dekolonisatietraject dat al meer dan een jaar loopt. In dat project is er onder meer plaats voor educatie en context en debat. Het Leuvens stadsbestuur benadrukt dat er in dat debat niet enkel beelden verwijderd worden, maar ook symbolen kunnen worden toegevoegd aan de publieke ruimte. Zo werd een straat eerder al vernoemd naar Augusta Chiwy, een Congolees-Belgische verpleegster die tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogsslachtoffers in Bastenaken verzorgde.

Weinig bekend

Dat er zich op het Leuvense stadhuis een beeld van Leopold II bevindt, is niet door iedereen geweten. Twee jaar geleden klom student Gert Huskens een aanpalende stelling op om het bestaan van het beeld onder de aandacht te brengen. Hij bevestigde toen een kopie van het inschrijvingsbewijs van Thomas Kanza, de allereerste Congolees die aan de KU Leuven toegelaten werd, aan het gesteente. ‘Ik wil het debat over kolonisatie aanzwengelen’, zei hij toen.