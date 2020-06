Waarom de linkse identiteitspolitiek vrees inboezemt, migratie Europa moet redden en witte mannen op leeftijd het toch weer voor het zeggen krijgen

Wij zijn corona beu, en dus rekenen we er zonder mondkapjes en in almaar grotere bubbels op dat corona ons ook beu raakt. Leve de zomer. Zorgen zijn voor het najaar. Misschien zullen die onderzoekscommissies ons wel redden. Deze elf artikels vind ik de meest prikkelende van de voorbije week.

1 Siberisch warm

Foto: rr

Nu op de koudst bewoonde plek op aarde 38 graden wordt gemeten, dreigt een vicieuze, versnellende cirkel in de klimaatopwarming op gang te komen.

Klimatologen slaan alarm over heet Siberië

2 Heimwee naar de stilte

Naar sommige neveneffecten van de lockdown voelen we nu al heimwee. Zoals naar de stilte in de steden. Opeens konden seismografen natuurlijke trillingen vaststellen. Of een grondverzakking in een Zweedse mijn.

Stadslawaai keldert tijdens lockdown

3 Chips van eigen makelij

Nog weinig consumenten willen weten wat onder de behuizing van hun smartphone zit. Maar dat Apple breekt met chipfabrikant Intel en voortaan zijn eigen chips gaat maken, is belangrijk nieuws in de race naar sneller en zuiniger. Kunnen iPhone-apps binnenkort op de Mac werken?

Apple maakt zijn chips voortaan zelf

4 Nog een ideetje

Foto: rr

De federale formatie is nu in het stadium van de ‘wat als’. Met dit stuk bent u weer mee.

Wat als de Vlaamse socialisten inbreken bij Jambon I?

5 Politie ‘met betere mensen’

In de Verenigde Staten zijn er 18.000 politiekorpsen. De roep om een massale hervorming zwelt aan. In Camden, New Jersey, ontsloeg de commissaris al zijn agenten en wierf de beste opnieuw aan. Hij gaf ze een andere opleiding en uitrusting. Het korps is nu een nationaal voorbeeld. Ine Roox sprak met de commissaris en analyseert de uitdaging.

‘Agenten voelen zich eerder krijgers dan ordehandhavers’

6 Coronaslachtoffers op de Middellandse Zee

Vanuit Tunesië en Libië bereikten ruim dubbel zoveel migranten Italië als in dezelfde periode vorig jaar. Dat gebeurt nu grotendeels in stilte, door corona. Er waren lang geen reddingsschepen van ngo’s, en dus verdrinken meer mensen. Corona maakt ook daar veel nevenslachtoffers.

Corona houdt migrantenboten niet tegen

7 Drukke steden, leeg platteland

Terwijl migratie Europa zal moeten redden. Kijk naar de demografische voorspellingen voor de komende decennia. De kaarten zijn ontluisterend.

Is Europa in 2070 een sterfhuis?

8 Lessen van de lockdown

Foto: rr

De onderzoekscommissies in zowel in het Vlaams als het federaal parlement kunnen beginnen met de grote reconstructie te lezen vorig weekend in De Standaard. En de lessen voor de verdere exit die we daar deze week uit haalden. Of te luisteren naar de podcast over het grote onderzoek naar wat fout liep in de woonzorgcentra. Telkens het resultaat van weken onderzoek door een team van journalisten.

Lamentabele aanloop naar lockdown bevat lessen voor exit

Het komt wel goed. Zestien kroongetuigen over hoe België in lockdown ging

Podcast: terwijl we naar de ziekenhuizen keken, trof corona de woonzorgcentra

9 Wie mag wat nog zeggen?

De linkse identiteitspolitiek brengt de vrije mening en de vrije publieke ruimte in het gedrang, schrijft filosofe Tinneke Beeckman in een noodzakelijke column. Dat komt omdat het onderscheid tussen zelf en wereld, tussen privé en publiek, helemaal gewist wordt. Het schrikbeeld van een totalitaire samenleving doemt op, leest ze bij Hannah Arendt.

Moet J.K. Rowling op haar woorden letten?

10 Loop niet naast je basketsloefen

Foto: rr

De ‘5 levenslessen’ blijft een heerlijk type interview in de sectie Hart & hoofd. Basketbalspeelster Emma Meesseman over hoe de weg naar de absolute top toch stap voor stap moet gaan.

‘Vergeet de doelen niet onderweg naar je doel’

11 Witgrijze columnisten

Wie beweert nog dat witte mannen op leeftijd het niet meer voor het zeggen hebben? Tom Heremans ziet toekomst voor grijze columnisten.

Het zomerreservaat