Dieter Penninckx, de voormalige ceo van modegroep FNG, slaagde er steeds weer in grote investeerders te overtuigen van zijn mooie plannen. Zélfs onze Vlaamse regering. Met dat geld pleegde hij de ene overname na de andere. Maar nu dreigt het faillissement.

Economieredacteur Pascal Dendooven vertelt hoe Dieter Penninckx zijn miljardendroom najoeg, en hoe het zo fout kon lopen in zijn bedrijf.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Pascal Dendooven |Presentatie en redactie Niels De Keukelaere | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert

OVER DEZE PODCAST

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is DS Audio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.