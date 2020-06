Handel in aandeel Nyrstar opgeschort

De handel in het aandeel van de zinkgroep Nyrstar is vrijdag even na 15 uur opgeschort, in afwachting van de publicatie van een persbericht, meldt de financiële regulator FSMA.

Het aandeel werd begin juni ook al opgeschort in afwachting van een persbericht van de beurswaakhond. Daarin riep FSMA Nyrstar op om de voorgenomen liquidatie van de vennootschap uit te stellen.

De beurswaakhond vroeg dat over die vereffening ten vroegste gestemd zou worden drie maanden nadat de ondernemingsrechtbank zich heeft uitgesproken over de vraag of experts moeten worden aangesteld. Minderheidsaandeelhouders van Nyrstar rond de groep Quanteus (Kris Vansanten) vragen de aanstelling van experts in de hoop te bewijzen dat de Zwitserse grondstoffenhandelaar Trafigura zich met een miljard euro verrijkt heeft ten koste van Nyrstar.

Een twintigtal partijen, bij wie voormalig staatssecretaris Etienne Schouppe, zijn in dit verband overgegaan tot de dagvaarding van de huidige en voormalige bestuurders van Nyrstar, revisor Deloitte én Trafigura. Die laatste heeft 24,42 procent van de aandelen Nyrstar en 98 procent van de operationele activa.

Die dagvaarding was de directe aanleiding voor de FSMA om tussen te komen, om te vermijden dat door de liquidatie de expertise geen nut meer heeft.