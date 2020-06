Nina Derwael wil doorgaan tot de Spelen van Parijs: “Waarom niet?”

Olympisch turnkampioene Nina Derwael wil graag doorgaan tot de Olympische van Parijs 2024. Dat heeft de Belgische sportvrouw van het jaar vrijdag verteld. Het uitstel van de Spelen van Tokio heeft een invloed gehad op de beslissing van de 20-jarige Derwael. “Ik had altijd al eens willen meedoen aan een WK in eigen land. Dat vindt nu in 2023 in Antwerpen plaats. En dan is Parijs nog maar een jaartje langer.”

Nina Derwael maakte vrijdagmiddag ruim de tijd om met de pers te praten. Aanleiding: met Vdk Bank vond ze een nieuwe hoofdsponsor. En opvallend: die verbintenis loopt tot 2024. Derwael hoedde zich in het verleden altijd om verder te kijken dan de Olympische Spelen van Tokio. Parijs 2024? Dat was nog veel te ver. Maar vrijdag gaf de wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers voor het eerst toe toch zin te hebben in de Spelen van Parijs.

Corona en het uitstel van de Spelen van Tokio hebben daarbij geholpen. Want door het uitstel van de Olympische Spelen van 2021 lijkt de periode tot het WK artistieke gymnastiek in 2023 niet meer zo onoverbrugbaar. “En dan is het nog maar een jaartje tot Parijs. Dus waarom niet?”, zei Derwael.

Het boegbeeld van de Belgische gymnastiek gaf ook aan dat ze eind december aan het EK gymnastiek in Baku (Azerbeijan) zal deelnemen. “Twee jaar geleden werden we op het EK in Glasgow met de Belgische ploeg derde in de kwalificaties, maar toen hebben we forfait gegeven om ons te sparen voor het WK gymnastiek. Nu willen we in Baku een statement maken met de Belgische ploeg. Het wordt mijn hoofddoel voor 2020.”