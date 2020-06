Eindtermen voor tweede en derde graad principieel goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft de eindtermen voor 2e en 3e graad in het secundair onderwijs principieel goedgekeurd.

In de eindtermen staat neergeschreven wat het minimum is wat leerlingen moeten kennen en kunnen als zijn de tweede en derde graad van het secundair onderwijs achter zich hebben.

Verschillende ontwikkelcommissies met leerkrachten, vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en experts hebben zich ongeveer twee jaar lang over de invulling van die nieuwe eindtermen gebogen.

Zij maakten hun conclusies over aan Onderwijsminister Ben Weyts, maar in aanloop naar de goedkeuring door de ministerraad dook kritiek op, omdat Weyts de aanbevelingen van de experts niet één op één had overgenomen. Weyts reageerde dat er niet alleen rekening werd gehouden met de adviezen van de verschillende commissies, maar dat er ook moest worden gezocht naar een draagvlak.

De regering besloot de eindtermen vandaag principieel goed te keuren, maar gaat nu terugkoppelen naar de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Die moeten zich opnieuw informeren bij de experts uit de ontwikkelcommissies. Ook het Vlaams Parlement krijgt nog een kans om zijn zeg te doen.

De eindtermen voor de tweede graad van het secundair onderwijs zouden in 2021 worden ingevoerd, die voor de derde graad in 2023.

(Later meer)