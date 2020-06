Geen pony’s of paarden meer op de kermissen

Ten laatste tegen 2023 mogen er geen pony’s of paarden meer gebruikt worden in carrousels op kermissen, jaarmarkten en aanverwante evenementen.

Op kermissen, jaarmarkten, festivals en soortgelijke evenementen kunnen mensen soms nog een ritje maken op een pony of een paard dat rondjes draait in een carrousel. De dieren moeten monotoon ronddraaien op een heel kleine oppervlakte, omringd door drukte en luide muziek.

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Dierenwelzijn, maakt komaf met dat gebruik dat al een tijdje onder druk stond.

De vier kermisponyhouders die Vlaanderen nog rijk is, krijgen een overgangsperiode tot en met 31 december 2022. Er wordt ook een compensatieregeling voorzien waarbij het welzijn van de dieren gegarandeerd zal worden.

‘Een beschaafde samenleving heeft de plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden’, zegt Weyts. ‘Stap voor stap nemen we in Vlaanderen afscheid van achterhaalde gebruiken, die niet meer stroken met hoe we als samenleving nu naar dierenwelzijn kijken. Geen onverdoofd slachten meer, geen blokstaarten meer, geen pelsdierkweek of dwangvoedering meer en nu dus ook geen kermispony’s meer.’