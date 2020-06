Jasper Stuyven en Edward Theuns in voorselectie van Trek-Segafredo voor Tour de France

Met Jasper Stuyven en Edward Theuns zijn er twee landgenoten opgenomen in de negenkoppige voorselectie van Trek-Segafredo voor de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus van start gaat in Nice, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Daarnaast haalden ook Niklas Eg, Kenny Elissonde, Alex Kirsch, Bauke Mollema, Mads Pedersen, Richie Porte en Toms Skujins de voorselectie van de Amerikaanse WorldTour-formatie, één renner moet dus nog afvallen.

Stuyven verscheen al drie keer aan de start van La Grande Boucle, in 2016, 2018 en 2019. Vorig jaar eindigde hij nog op een knappe derde plaats in de derde rit naar Epernay. Theuns reed de Tour in 2016 en 2019.

Voor de Giro maakte Trek-Segafredo een negenkoppige voorselectie bekend, zonder Belgen. Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Nicola Conci, Jacopa Mosca, Antonio Nibali, Pieter Weening, Julien Bernard en Koen de Kort werden daarvoor geselecteerd. De wielerploeg zal in de voorbereiding nog twee hoogtestages organiseren: voor de Tour-ploeg van 12 tot 28 juli in Isola, voor de Giro-renners in de Dolomieten van 10 tot 25 juli. Voor de Vuelta moet de beslissing nog vallen. Bauke Mollema zal daar de kopman zijn.