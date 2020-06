LIVEKAART. Onweer barst los boven België, grote kans op wateroverlast

De eerste onweersbuien trekken over ons land. Felle windstoten, hevige regen en zelfs hagel zijn voorspeld. Het nummer 1722 is geactiveerd.

Rond 13 uur zijn de eerste onweersbuien ons land binnengetrokken langs de Frans-Belgische grens. Het hoogtepunt van de buien wordt in Vlaanderen verwacht tussen 16 en 21 uur.

Op de kaart hieronder kunt u live bekijken waar het onweer zich bevindt en hoe het zich zal verspreiden de komende uren. Groen betekent dat het lichtjes regent en de wind toeneemt, bij geel is het onweer in aantocht en zult u meer regen en een sterke wind voelen. Uiteindelijk trekt de kern van het onweer (rood en oranje) over verschillende gebieden. In rode en oranje zones kunnen felle windstoten, hevige donder en bliksem en hagel voorkomen.

Wateroverlast en hagel

Door de droogte en hitte van de voorbije dagen is de kans op wateroverlast groot. ‘Omdat de onweersbuien traag voorbij trekken kan er veel neerslag vallen. Door de hoge intensiteit en de droogte van de voorbije dagen zal de grond dat niet overal kunnen slikken en zal er veel naar de riolen stromen’, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. ‘Dezelfde regio kan zelfs twee keer getroffen worden.’

Lokaal is er ook kans op hagel en felle windstoten. ‘We hebben een eigen systeem om de kans op hagel te berekenen en we zien op het Belgisch grondgebied toch hagelbollen van één tot drie cm groot.’ Ter vergelijking: een muntje van vijf eurocent heeft een diameter van zo’n twee centimeter. ‘Het is niet de bedoeling dat iedereen schrik krijgt van die hagel, het zal zeer lokaal zijn. Wie toch zeker wil zijn en bijvoorbeeld de auto wil beschermen, kan daar wel een deken op leggen.’

‘1722 is geen noodnummer’

De FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd. ‘De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen’, klinkt het bij de FOD Binnenlandse Zaken.