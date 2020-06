Seksuologe Lotte Vanwezemael krijgt radioprogramma op MNM

Ze is al een gekende stem bij MNM, waar ze huisseksuologe is bij ‘Generation M’. Vanaf 28 juni zal Lotte Vanwezemael (27) elke zondag te horen zijn in haar eigen programma: ‘Summerlove’. Er komt ook een podcast.

MNM haalde Vanwezemael in 2018 binnen, om seksvragen te beantwoorden van de luisteraars van Generation M, bij presentatrice Dorianne Aussems. Het plan om haar een eigen programma te geven lag al langer op tafel, maar door de coronacrisis werd dat uitgesteld.

Deze zomer is het dan toch zover: Vanwezemael zal op zondag te horen zijn tussen 18 en 21 uur. Ze zal het hebben over liefde, lichaam, vriendschap en seks. Daarnaast zal ze ook een podcast maken met de titel ‘Lotte gaat diep’. Die verschijnt op maandag op allerlei podcastplatformen. Ze praat er met bekende gezichten over de gebruikelijke thema’s. Als gasten heeft ze al Danira Boukhriss Terkessidis, Gers Pardoel en Dertigers-actrice Kim Van Oncen kunnen strikken.