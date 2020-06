Zo ziet een kustvakantie eruit in België

Een vakantie aan zee ziet er deze zomer een beetje anders uit in ons land. Om de coronapandemie het hoofd te kunnen bieden, gelden verschillende regels aan de kust. Sommige gelden overal, andere verschillen van badstad tot badstad.

Wie met de wagen richting zee rijdt, zag de boodschap op de signalisatieborden al: controleer de druktebarometer voor u naar zee vertrekt. De mobiele data worden door Westtour live verzameld via gsmsignalen. Indien er te veel mensen aanwezig zijn, kan de lokale politie ter plekke ingrijpen. Wie met de trein, bus of tram naar de zee gaat, moet een mondmasker op. Bij mooi weer worden extra treinen ingezet, De Lijn volgt de normale zomerregeling.

Regels per gemeente

België telt tien kustgemeentes, maar het is niet zo gemakkelijk om de regels voor alle badplaatsen gelijk te trekken. De ene gemeente heeft een breed strand, de andere een station of drukkere winkelstraten. Daarom zijn er ook specifieke regels per gemeente opgesteld.

Reservatie

Enkel Oostende werkt met een reservatiesysteem, in andere kustgemeentes kan u zonder reservatie het strand op. Op piekdagen zullen bezoekers moeten reserveren om een plekje te krijgen op het Groot Strand, het Klein Strand en het Groeistrand. Die piekdagen worden drie dagen op voorhand aangekondigd.

Zones

De Panne werkt niet met zones, alles andere gemeentes werken wel met kleur- of lettercodes. Om te vermijden dat bezoekers te dicht bij elkaar zitten, worden ze opgedeeld in zones. In Nieuwpoort wijzen strandcoaches toeristen naar een plekjes, in andere gemeentes houden ze ene oogje in het zeil.

Gocart en fietsen

In Oostende, Zeebrugge en Knokke-Heist zijn gocarts gewoon toegelaten, in Blankenberge is het verboden. De Haan en Middelkerke laten enkel kinderen met de gocart rijden, De Panne en Nieuwpoort voorzien speciale zones. Koksijde voorziet speciale zones, waar enkel kinderen mogen rijden.

Er mag gefietst worden op de dijk in Zeebrugge, Koksijde, De Panne en Oostende, voor die laatste enkel als het rustig is. De Haan, Nieuwpoort en Middelkerke verbieden fietsers op de dijk. In Blankenberge en Knokke-Heist moeten fietsers op de rijweg.

Algemene regels

Ook aan zee gelden de algemene regels: de bubbel telt 15 mensen per week, een groep mag maximaal 15 personen tellen. Houd anderhalve meter afstand en denk aan de handhygiëne.