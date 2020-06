Geen elektronisch toezicht voor Hans Van Themsche en André Gyselbrecht

Hans Van Themsche krijgt geen vervroegde invrijheidstelling onder elektronisch toezicht. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank vrijdag beslist. Ook André Gyselbrecht, de huisdokter uit Ruiselede die in de zaak van de kasteelmoord veroordeeld werd tot 21 jaar gevangenisstraf, kreeg een negatief antwoord op dezelfde vraag.

Van Themsche schoot op 11 mei 2006 peuter Luna Drowart (2) en haar Malinese oppas Oulematou Niangadou (25) dood in het centrum van Antwerpen. De Turkse Songul Koç (47) raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De jongeman verklaarde na de feiten dat hij doelbewust op zoek was gegaan naar mensen van vreemde origine. Van Themsche werd door het hof van assisen op 11 oktober 2007 tot levenslange opsluiting veroordeeld.

De zitting over de strafuitvoering van Hans Van Themsche werd vorige mand uitgesteld omdat de slachtoffers te laat op de hoogte gesteld waren van de zitting. Bij de behandeling van de zaak gaven nabestaanden en slachtoffers dinsdag voor de strafuitvoeringsrechtbank aan dat ze zich niet verzetten tegen de vraag tot elektronisch toezicht.

‘Ik denk dat hij klaar is om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat hij ingezien heeft wat hij gedaan heeft’, zei Laurence Van Bree, de moeder van Luna. ‘Ik denk dat hij spijt heeft. In de gevangenis blijven zitten, levert ook niets op. Als hij vrijkomt zal deze cinema stoppen en zijn er geen processen meer, en dan mag hij zijn verantwoordelijkheid opnemen.’

Ook Gyselbrecht stuit op verzet

Ook André Gyselbrecht had aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank gevraagd om de gevangenis van Beveren met een enkelband te mogen verlaten om voor zijn vrouw Monique te zorgen en zich te wijden aan een zinvol project. Maar de strafuitvoeringsrechtbank acht de tijd nog niet rijp. De voorbije maanden mocht hij al enkele keren genieten van penitentiair verlof. Maar echt permanent de gevangenis verlaten om zijn straf onder elektronisch toezicht uit te zitten wordt hem nog niet gegund. Zijn reclasseringsdossier wordt voorlopig niet aanvaard. ‘We zullen in de nabije toekomst een nieuwe aanvraag tot elektronisch toezicht indienen’, bevestigt zijn advocaat Johan Platteau aan onze redactie.

Gyselbrecht werd vorig jaar door het Gentse hof van beroep veroordeeld als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Die werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. In eerste instantie beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.