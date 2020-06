Aantal nieuwe besmettingen licht gedaald voorbije week

De voorbije zeven dagen zijn er in ons land gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag bijgekomen, een daling van zes procent met de week ervoor. Toen was nog sprake van gemiddeld 94 nieuwe besmettingen per dag.

Sinds dinsdag communiceert Sciensano niet langer dagcijfers, maar wordt er gefocust op de gemiddelden van de laatste zeven dagen. Die zouden de evolutie van de epidemie in ons land beter vatten. De gegevens over het aantal nieuwe infecties en overlijdens van de laatste drie dagen zijn nog niet geconsolideerd.

In vergelijking met vorige week is het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis met zes procent gedaald: van 94 naar 89. In totaal raakten sinds het begin van de uitbraak 61.106 personen besmet met het nieuwe coronavirus.

Ook het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens daalde van acht naar zeven in dezelfde periode. Dat is een daling van 18 procent. Het totaal aantal overlijdens door covid-19 stijgt tot 9.731.

Het aantal ziekenhuisopnames zakte de voorbije week (19 tot 25 juni) naar gemiddeld vijftien per dag. Dat is een daling van 15 procent, in vergelijking met achttien opnales per dag een week eerder.

Ook de bezetting van de ziekenhuizen daalde de voorbije week. Op 25 juni waren er nog 255 ziekenhuisbedden bezet door covid-19-patiënten. Op 18 juni waren dat er nog 340. Dat is een daling van 25 procent. Ook het aantal bedden op de dienst intensieve zorg daalde van 52 naar 38. Dat is een daling van 27 procent.

Het reproductiegetal (R) - dat weergeeft hoeveel mensen een besmette patiënt op zijn beurt besmet - zit met 0,87 nog in de veilige zone. Pas wanneer het reproductiegetal boven 1 uitstijgt, neemt de epidemie weer in kracht toe.