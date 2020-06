Orgaandonor worden kan vanaf 1 juli online

Wie na overlijden orgaandonor wil worden, moet vanaf 1 juli niet langer langsgaan op het gemeentehuis. De registratie kan voortaan online of bij de huisarts.

Wie na zijn of haar overlijden orgaandonor wil worden, moest dat tot nog toe op het gemeentehuis gaan registreren. Vanaf 1 juli komen daar twee mogelijkheden bij, zoals eerder aangekondigd door het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): de huisarts kan de wilsverklaring registreren, of mensen kunnen het zelf doen via www.mijngezondheid.be, nadat ze zich met de eID of via itsme hebben aangemeld.

Tegelijkertijd wordt het systeem ook verfijnd. Mensen zullen ook kunnen bepalen wat er gebeurt met ander lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten na het overlijden. Tot nog toe gold een registratie als orgaandonor automatisch ook voor ander menselijk lichaamsmateriaal, maar ‘dat systeem is vandaag achterhaald’, aldus De Block.

In principe is iedereen in ons land potentieel orgaandonor, behalve als de overledene zich daar expliciet tegen heeft verzet. In de praktijk nemen artsen echter nooit zomaar een orgaan weg: bij gebrek aan registratie als orgaandonor worden de naasten gevraagd naar de wensen van de overledene, maar die zijn niet altijd op de hoogte.

Daarom is het goed om je voorkeur expliciet te registreren, zegt De Block. ‘Op die manier is er geen twijfel mogelijk en vermijd je dat je naasten met die vraag geconfronteerd worden terwijl ze in volle rouw zijn.’